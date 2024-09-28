Удари по РФ західною зброєю: Литва зробила важливу заяву

Озброєння має бути ефективним, наголошують у Вільнюсі.

Україна повинна мати можливість вільно використовувати зброю, яку їй надали союзники та партнери.

Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс в інтерв’ю Reuters.

Очільник литовського МЗС висловив сподівання, що Київ зможе бити далі вглиб Росії зі зброєю, про передавання якої оголосили США.

"Я читаю заяву президента Байдена і бачу, що постачається новий тип ракет, які мають більшу дальність польоту, ніж попередні. Я сподіваюся, що…їм (українцям – Ред.) буде дозволено використовувати ці ракети і бити далі", - наголосив Ландсбергіс

Озброєння не буде надзвичайно ефективним, якщо Києву не дозволять використовувати його повною мірою, висловився політик.

"Стратегічна мета, яка ставить Україну в якомога сильнішу позицію, вимагає дозволити їй вільно використовувати зброю", – сказав Ландсбергіс.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Великої Британії Девід Ламмі висловив думку, що Київ може отримати дозвіл на удари вглиб території Російської Федерації західним озброєнням до початку зими.

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