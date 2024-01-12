Удари США та Великої Британії по хуситах у Ємені та реакція світу: головні новини ночі 12 січня 2024 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:
- У світі розпочалася нова війна: США та Велика Британія завдали ударів по хуситах в Ємені Читати далі –>
- Союзники атакували численні цілі хуситів в Ємені: що потрапило під удар Читати далі –>
- Байден підтвердив авіаудари західної коаліції в Ємені: заява Читати далі –>
- Росія скликає засідання Радбезу ООН після атаки на хуситів в Ємені Читати далі –>
- Очільник Пентагону керував ударами по об’єктах хуситів у Ємені з лікарні - CNN Читати далі –>
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