Удари углиб Росії: Зеленський натякнув на можливий дозвіл від США

Американцям слід зрозуміти, що йдеться виключно по удари по військових об’єктах на території РФ.

Після візиту до США президент України Володимир Зеленський позитивно налаштований щодо отримання дозволу на використання далекобійної західної зброї для ударів углиб території Росії і заявив про продуктивний діалог.

Про це він сказав в інтерв'ю на американському телеканалі Fox News.

“Ми ведемо діалог... Ми почали працювати. Ми взяли план з усіма подробицями і ми передали цей план Байдену. Ми поділилися деякими планами щодо цього з Камалою [Гарріс] і Дональдом [Трампом]. Зараз у мене немає якихось скептичних настроїв щодо цього. Я більш позитивно налаштований”, - наголосив український президент.

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При цьому він наголосив, що американцям слід зрозуміти, що йдеться виключно по удари по військових об’єктах на території Росії.

“Побачимо, це не залежить від сьогоднішнього дня, не залежить від нас. Ми виконали свою роботу. Гадаю, ми дуже добре її виконали”, - підсумував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, раніше видання The Times стверджувало, що адміністрація президента США Джо Байдена не ризикує надавати дозвіл на удари по території Росії далекобійними західними ракетами через погрози російського президента Володимира Путіна застосувати ядерну зброю.

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