Удари України по території Росії польською зброєю: Сікорський зробив гучну заяву

Варшава від початку повномасштабного вторгнення надає ЗСУ летальне озброєння.

Польща, на відміну від інших держав, від початку повномасштабного вторгнення 2022-го не забороняла Україні здійснювати удари по території Російської Федерації

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, повідомляє "ЄП".

За словами очільника польського МЗС, заборони на це були відсутні і за попередньої влади. Адже від початку великої війни Варшава почала активно постачати до України летальне озброєння.

"Наскільки мені відомо, Польща ніколи не ставила таких обмежень", – заявив він.

Сікорський наголошу, що Київ здатний визначати цілі з урахуванням міжнародного гуманітарного права: "Закони війни це регулюють".

Нагадаємо, раніше Польща зробила офіційну заяву про те, підтримує право України використовувати надану Варшавою зброю для ударів по цілях на території РФ. Заступник польського міністра оборони Цезари Томчик наголосив, що Київ не повинен мати жодних обмежень в той час, коли наразі агресорка Росія "робить те, що хоче".

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