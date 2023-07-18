"Удари відплати за Кримський міст": у Путіна зробили заяву про нічну атаку по півдню України

Нічна атака 18 липня по Одесі та Миколаєву була "відплатою" з боку Росії за вибухи на Кримському мосту напередодні.

Про це відкрито заявив речник російського президента Дмитро Пєсков, якого цитують пропагандисти.

"Пєсков назвав нічні удари по об'єктах портової інфраструктури в Одесі "ударами відплати за Кримський міст", – йдеться в повідомленнях російських засобів масової пропаганди.

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Водночас у Міноборони Росії заявили, що під час нічного обстрілу півдня України були атаковані точки, де начебто "готувалися теракти" проти країни-агресорки із застосуванням безекіпажних катерів, а також місця їхнього виробництва. У відомстві також стверджують, що в Одесі та Миколаєві було начебто знищено паливні термінали у портах.

Міноборони РФ також показало кадри нічного групового удару по Одесі.

У Міноборони РФ показали кадри нічної атаки по Одесі / Скриншот

Нагадаємо 18 липня на автомобільному Кримському мосту прогриміли вибухи, після яких на дорожньому полотні виявили суттєві пошкодження. Президент РФ Володимир Путін назвав "бавовну" терактом та пригрозив відповіддю на цей інцидент.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко того ж дня попереджав, що невдовзі російські війська можуть використати вибухи на мосту, аби виправдати свій новий масований ракетний удар.

Вже в ніч проти 18 липня загарбники атакували Миколаїв дронами-камікадзе, а Одесу – ракетами "Калібр". У Миколаєві ворог влучив по об'єкту промисловості, де спалахнула пожежа. В Одесі уламки збитих ракет і вибухова хвиля пошкодили об'єкти портової інфраструктури та кілька приватних будинків.

▶️ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "Жах! У будинок залетіло! Відео перших хвилин після атаки Росії на Одещину!"

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