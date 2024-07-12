Розширення ударів західною зброєю по РФ: Шольц відкинув заклик Зеленського

Німецький канцлер вкотре наголосив, що не можна допустити переростання війни в Україні у війну між Росією та НАТО.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц відкинув заклик президента України Володимира Зеленського про скасування всіх обмежень на використання західної зброї у війні з Росією.

Про це сам канцлер ФРН заявив після завершення саміту НАТО у Вашингтоні, повідомляє Bild.

Шольц сказав, що не збирається змінювати теперішні умови щодо застосування Україною західної зброї по цілях на території РФ.

"Ніхто не збирається змінювати вимоги, що існують, та керівні принципи – і на те є вагомі причини. Наше завдання – забезпечити максимальну підтримку Україні, але не допустити переростання війни у війну між Росією та НАТО. А це вимагає мудрості, ясності та твердості", – висловився німецький канцлер.

Нагадаємо, наприкінці травня країни-партнери України, включно з Німеччиною, дозволили атакувати західним озброєнням військові цілі на російській території на обмеженій ділянці.

Напередодні на саміті НАТО Зеленський заявив, що західні партнери повинні зняти будь-які територіальні обмеження для застосування далекобійної зброї проти РФ. Президент сказав, що отримав з цього приводу добрі сигнали під час зустрічі з британським прем’єром Кіром Стармером.

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