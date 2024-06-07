Удари західною зброєю по Росії: Макрон зробив заяву

З його слів, Париж ніколи не йшов на ескалацію.

Президент Франції Емманюель Макрон наголосив, що Україна має право завдавати ударів французькою зброєю по території країни-агресорки Росії.

Про це він сказав у спільному інтерв'ю телеканалам BFMTV і TF1.

Разом з тим французький лідер наголосив, що не йдеться про удари по цивільному населенню.

"Межа встановлюється тим, що роблять росіяни", – наголосив Макрон.

З його слів, Париж ніколи не йшов на ескалацію і "це не ми напали на Україну". Що більше, наголосив президент, "від першого дня росіяни погрожували" Франції.

"Головне, що ми не винні. Але ми налаштовані так, що можемо впоратися з будь-яким ризиком. Ми готові до цього", - наголосив Емманюель Макрон.

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