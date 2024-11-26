Удари ЗСУ вглиб Росії: в НАТО зробили заяву

Рютте має таку ж позицію - як його попередник Столтенберг.

Позиція керівництва НАТО щодо обмежень на використання західної зброї для атак по території Росії залишається незмінною. В Альянсі вважають, що Україна має право на це.

Про це заявив виконувач обов’язків заступника генсека НАТО Боріс Руге під час парламентської асамблеї НАТО, пише "Голос Америки".

"Позиція Марка Рютте щодо цього питання така сама, яку раніше озвучував Єнс Столтенберг, - заявив Руге.

Він нагадав, що Марк Рютте, вступивши на посаду, закликав союзників зняти обмеження. Також він наголосив, що Україна обороняється відповідно до статті 51 статуту ООН, а тому боротьба країни не обмежена її власною територією. Україна має право завдавати ударів всередині Росії, додав Руге.

"Генеральний секретар, так само як і його попередник, неодноразово закликали союзників переглянути ці обмеження, зняти їх чи послабити, щоб Україна могла продовжувати залишатись у боротьбі, боротись з російською агресією", - наголосив посадовець.

Як повідомлялося, що чинний президент США Джо Байден дозволив завдавати ударів далекобійною зброєю по Росії. Військовий експерт Валерій Рябих вважає, що цілями ЗСУ для ударів стане насамперед військова інфраструктура.

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