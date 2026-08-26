Удари по Києву можуть посилитися: Bloomberg дізнався про нові плани Путіна

Путін хоче «помститися» за провал мирних переговорів / © ТСН

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Наприкінці серпня російське керівництво розпочало підготовку до нової масштабної ескалації у війні проти України через остаточний провал дипломатичних зусиль. Наразі Москва серйозно розглядає можливість посилення атак звичайними балістичними ракетами по інфраструктурних цілях та безпосередньо по центру Києва.

Про такі наміри Кремля пише Bloomberg з посиланням на власні джерела, близькі до Кремля.

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Провал дипломатії та ілюзій Кремля

Усі попередні переговорні формати фактично зазнали краху та повернули сторони до вихідної точки. Кремль остаточно відмовився від сподівань на кулуарні домовленості, яких політики нібито досягли під час торішнього саміту на Алясці. Задум Москви полягав у примусі України з боку США віддати Донецьку область, проте Київ категорично відмовився здавати пояс міст-фортець.

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Державний секретар США Марко Рубіо дав чітко зрозуміти, що Вашингтон не поділяє російського бачення, а після нещодавніх літніх перемовин із Сергієм Лавровим заявив про необхідність нових концепцій. Попри очікуваний візит до Москви та Києва американських посланців Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера, джерела в російській владі оцінюють шанси на прорив як вкрай низькі. У Кремлі вважають, що будь-які їхні попередні компроміси лише послаблювали позиції РФ.

Новий виток ескалації

За відсутності дипломатичних успіхів Росія не бачить інших альтернатив, окрім посилення військового тиску. Москва дедалі частіше розцінює успішні удари українських дронів по своїх нафтопереробних заводах і логістичних хабах як прямі атаки з боку держав НАТО. Путін нещодавно відкрито натякнув на майбутню помсту, пригрозивши на державному телебаченні ударами по найбільш чутливих секторах економіки.

Взаємні повітряні атаки продовжують посилюватися, поки Україна завдає мільярдних збитків російській логістиці та провокує дефіцит пального. Агресор користується нестачею ракет-перехоплювачів в українських сил ППО та б’є по критичній інфраструктурі. Росія також постійно загрожує комерційним суднам у Чорному морі, що створює ризики для глобального експорту зерна в розпал сезону збору врожаю.

Чи існує загроза ядерного удару

Через загальну безвихідь у Москві місцеві еліти значно посилили розмови про можливе застосування тактичної ядерної зброї як останнього аргументу. Радикально налаштовані російські посадовці вважають такий крок ймовірним, оскільки поразка у війні залишається для Путіна єдиним гіршим сценарієм за її продовження.

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Водночас експерти наголошують, що наразі немає жодних ознак підготовки до реального застосування ядерного арсеналу. Колишня радниця з національної безпеки США Фіона Гілл зазначає, що диктатор лише перевіряє межі дозволеного та намагається залякати Захід. Крім того, ключові партнери Росії, зокрема Китай та Індія, надіслали Кремлю жорсткі попередження щодо неприпустимості ядерної ескалації.

За словами директора Берлінського центру Carnegie Russia Eurasia Александра Габуєва, ризик застосування такої зброї залишається вкрай низьким. Експерт переконаний, що поки у Москви є простір для ескалації за допомогою звичайних балістичних ракет, вона не має жодних реальних стимулів перетинати ядерну межу.

Нагадаємо, Візит американського генерала Кіта Келлога до Києва збігся із припиненням масованих російських атак. Однак це не означає, що окупанти відмовились від своїх намірів.

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