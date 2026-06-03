Володимир Путін. / © Associated Press

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Війська РФ в ніч на 2 червня завдали чергової руйнівної серії ударів безпілотниками і ракетами по Україні. Особливо жорстоко росіяни атакували Київ і Дніпро, вбивши понад 20 осіб. Масована атака Росії по українській столиці є частиною схеми ескалації російських ударів.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

«Ці атаки є частиною схеми ескалації ударів Росії по Києву, спрямованих на те, щоб скористатися нестачею перехоплювачів Patriot і відвернути увагу від нездатності Москви захистити свій глибокий тил від ударів дальньої дії України, а також від невдач окупантів на полі бою», — наголошують в Інституті.

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Водночас, констатують американські фахівці, Кремль спробував надати кілька виправдань, «щоб додати ледь помітної легітимності своїм ударам». Зокрема, диктатор-президент Володимир Путін провів нараду 1 червня (перед початком серії російських ударів), на якій повторив брехливі заяви, що удар ЗСУ 21-22 травня по штаб-квартирі центру БпЛА «Рубікон» в окупованому Старобільську Луганської області вразив виключно цивільний об’єкт.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що «фюрер» віддав накази російським військовим у зв’язку з ударом по Старобільську. Своєю чергою, Міністерство оборони також заявили, що нібито удари по Україні були відповіддю, опублікувавши список військових та оборонно-промислових цілей, які нібито були вражені.

Однак, наголошують в ISW, удари окупацsного війська РФ завдали значної шкоди цивільній та критично важливій інфраструктурі, а також призвели до великої кількості жертв серед цивільного населення.

«Удари 1-2 червня також є частиною ескалації російських ударів після угоди про припинення вогню від 9 l до 11 травня, яка підкреслила нездатність Росії захистити свій глибокий тил від ударів ЗСУ, бо Путін був змушений попросити Київ утриматися від завдавання ударів під час святкування Дня Побєди в Москві», — йдеться у звіті.

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Кремль зірвався на Києві

Аналітики зауважують, що Путін та інші російські чиновники погрожували завдати ударів по центрах ухвалення рішень в українській столиці, якщо Україна завдасть глибоких ударів під час припинення вогню. Водночас РФ від того часу порушила дух припинення вогню, постійно завдаючи ударів, які непропорційно впливають на цивільне населення в Києві.

В ISW констатують, що заяви Москви про те, що нещодавні атаки нібито є відповіддю на один удар по окупованому Старобільську, «намагаються приховати реальність того, що Росія, дуже ймовірно, завдала б цих ударів у будь-якому разі». Зокрема, Міноборони країни-агресорки не одноразово погрожувало систематичною серією ударів по Україні на тлі того, як російські ультранаціоналістичні мілблогери висловлюють сильне розчарування відсутністю значної відповіді на удари ЗСУ в глибокий тил.

Водночас Використання Росією касетних боєприпасів та подвійні ракетні удари, зокрема по ДСНС, продовжують демонструвати російську схему атак, що спрямована на завдання максимальних жертв серед цивільного населення та пошкодження цивільної інфраструктури.

«Путін використовує масовані удари по Києву, намагаючись зламати волю України до боротьби, а також приховати свою слабкість. Зокрема, нездатність захистити територію РФ, зокрема Москву, від ударів України. „Фюрер“ також намагається оговтатися від сорому, пов’язаного з необхідністю просити у Києва дозволу провести навіть значно скорочений парад Побєди на 9 травня», — підсумовують у звіті.

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Нагадаємо, вночі проти 2 червня завдала масованого удару по Києву. Загинуло щонайменше сім осіб. Під прицілои опинилася цивільна інфраструктура — як от лікарні і дитсадки, а також житлові будинки.

За даними Повітряних сил, РФ атакувала Київ рекордною кількістю «Цирконів». Окупанти випустили вісім гіперзвукових ракет. Зауважимо, що швидкість час підльоту цієї цілі є критично малим. Наприклад, до Києва з окупованого Криму вона долітає орієнтовно за 3–6 хвилин.

Дата публікації 18:37, 02.06.26 Кількість переглядів 14 ТСН в епіцентрі удару по Києву: потрощена лікарня ледь не вибухнула!

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