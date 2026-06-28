Диктатор Путін / © Associated Press

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Українські удари безпілотниками по Москві останнім часом стали наймасштабнішими від початку повномасштабного вторгнення РФ.

Про це пише CBC.

Видання наводить оцінку лауреатки Пулітцерівської премії та історикині Енн Епплбаум. На її думку, останні події можуть поступово вплинути на людей, які досі мають певний вплив на диктатора Путіна.

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«Вони нарешті побачили війну і починають розуміти, що… вони не лише не перемагають, але й війна наближається», — сказала вона.

Водночас Епплбаум зазначила, що удари України по російських нафтопереробних заводах навряд чи здатні швидко завершити війну. Проте вони можуть спричинити «доволі сильну зміну настроїв серед бізнес-еліти, політичної еліти», яка все ще певною мірою впливає на рішення Путіна.

Як зазначає CBC, попри масштаб атак російське державне телебачення майже не демонструвало кадрів вибухів, а жителів Москви фактично не попереджали про небезпеку. Один із мешканців російської столиці розповів журналістам, що не чув ані сирен, ані офіційних повідомлень, хоча ситуація викликала занепокоєння.

За словами Епплбаум, навіть спроби влади приховати наслідки атак не змінюють головного.

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«Вони є цілком очевидним доказом того, що росіяни не перебувають у безпеці, що вони не перемогли Україну, що війна триває і що вони платять за неї високу ціну», — наголосила вона.

Водночас журналіст українського видання UNITED24 Media Євген Славний закликав не переоцінювати можливі зміни громадських настроїв у Росії. За його словами, критика Путіна з боку окремих російських націоналістів не означає, що вони відмовилися від підтримки війни проти України.

Своєю чергою історик Майкл Кіммідж припустив, що у разі посилення внутрішнього невдоволення диктатор Путін може вдатися до ще жорсткіших репресій усередині країни та активізувати удари по українських містах і цивільній інфраструктурі.

«Він завжди може накинутися на такі речі, як водопостачання, електропостачання — що він і робив, — але можна підвищити ставки і справді спробувати створити гуманітарну катастрофу в Україні», — сказав Кіммідж.

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Раніше повідомлялося, що після ураження низки ключових об’єктів паливної інфраструктури Росія зіткнулася з проблемами забезпечення Москви пальним.

Ми раніше інформували, що масштабні удари України по російських НПЗ спровокували дефіцит пального у понад 80 регіонах РФ та рекордно обвалили виробництво бензину.

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