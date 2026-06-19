Удари по Москві спричинили бунт і паніку в РФ: пропагандисти раптом обернулися проти Кремля

Володимир Путін. / © Getty Images

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Після удару по Москва-Сіті 18 червня у Росії пролунали різкі звинувачення на адресу влади. Росіяни реагують на внутрішні реалії війни, висловлюючи стурбованість щодо протиповітряної оборони країни-агресорки та цензури.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Один російський мілблогер у своєму дописі, який згодом було видалено, заявив, що українські війська змогли завдати значної шкоди, незважаючи на високоефективні системи протиповітряної оборони Москви. Вони наголошують, що Україна переносить війну на райони РФ далеко за межами прикордонних регіонів, а тому заявляють на необхідності посилити протиповітряну оборону навколо об’єктів по всій країні.

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Інший мілблогер розкритикував росЗМІ за те, що у публікаціях вони значно применшують значення ударів і відображенні реальності. З їхніх слів ті, хто «відірвався від народу», контролюють державні медіа та створили хибну реальність, де «все добре», закликаючи їх точно представляти події.

Ще один мілблогер додав, що Росії потрібно змінити свій підхід, інакше офіційні звіти будуть ще більше віддалені від реальності, ніж зараз. Він розкритикував державні ЗМІ за повідомлення про далеку від реальності так звану «сво», яка торкнулася лише України, а не Росії, а також за відхилення повідомлень про переміщення українців на полі бою як «фейкових новин». Він зазначив, що росіяни тепер можуть «на власні очі побачити», що заяви пропагандистів про те, що «все йде добре», не відповідають дійсності.

Аналітики Інституту наголошують, що висвітлення ударів України у контрольованих державних ЗМІ наголошувалося на зусиллях Кремля щодо контролю інформації, водночас применшуючи наслідки самих ударів.

Так, опозиційне видання «Медуза» повідомило, що основні російські державні телеканали «Перший канал» та «НТВ» не висвітлювали атаку на Москву у своїх денних ефірах, а канал «Росія-1» лише цитував офіційні заяви. Водночас жоден з телеканалів не транслював окремий репортаж про удар. Натомість вони зосереджувалися переважно на необхідності покарання мешканців, які знімають удари та їх наслідки.

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Нагадаємо, 18 червня російську столицю Москву атакували безпілотники. За даними OSINT-аналітиків, столиця країни-агресороки має кілька кіл ППО, але дрони знову долетіли. На відміну від атаки 16 червня на НПЗ у Капотні — цей новий удар був значно результативнішим.

Офіційно Україна не повідомляла, скільки саме дронів було спрямовано на Москву. Втім, Міноборони РФ заявляють про «перехоплення» майже майже 1000 безпілотників.

Дата публікації 20:40, 18.06.26 Кількість переглядів 42 Новина дня! Масштабна атака на Москву! Горить НПЗ, у росіян паніка та дефіцит пального

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