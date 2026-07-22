Удари по нафтобазі, складах та суднах: Зеленський підтвердив атаки по РФ

Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

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Президент України Володимир Зеленський підтвердив успішні ураження двох логістичних хабів у Росії та однієї нафтобази.

Про це йдеться у Телеграм президента.

Він також зауважив, що склади Wildberries використовували для забезпечення російської армії навігаційним обладнанням та спорядженням.

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Зокрема, було уражено танкер і чотири суховантажі російського тіньового флоту в акваторіях Чорного й Азовського морів уражено.

«Цілком справедливо повертаємо війну додому — до Росії. Мир потрібен, і Україна дала російській стороні всі пропозиції. Треба примусити перейти до дипломатії. Слава Україні», — додав Зеленський.

Пожежі у Краснодарському та Ставропольському регіонах РФ — що відомо

Під ранок, 22 липня, безпілотники уразили великий логістичний центр компанії Wildberries у Невинномиську Ставропольського краю РФ. Після серії влучань на території здійнялася масштабна пожежа та густий чорний дим.

Місцева влада атаку дронів на Невинномиськ вже підтвердила. Близько 03:30 російські ЗМІ повідомляли з посиланням на губернатора, що у Невинномиську ППО відбиває наліт безпілотників, націлений на промислову зону міста. На той час чиновник заявляв про кілька збитих дронів.

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Близько 05:00 години губернатор Ставропольського краю інформував, що у Невинномиську здійнялася пожежа внаслідок атаки дронів. Він зокрема заявив про займання на території складського комплексу, проте не став уточнювати подробиць. За його словами, через обстріл постраждали двоє осіб.

За даними влади, на місцях працюють пожежники та інші оперативні служби.

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