Удари по нафтових терміналах РФ: Буданов розкрив їхнє значення

Голова Офісу президента Кирило Буданов

Українські удари по нафтових терміналах РФ у портах Приморськ та Новоросійськ мають політичне значення, підсилюючи позицію України на переговорах з державою-агресоркою.

Про це сказав голова Офісу президента Кирило Буданов під час візиту до Закарпатської області, передає «Суспільне».

При цьому він не став прогнозувати, чи зміниться позиція Російської Федерації одразу після цих ударів.

«Побачимо. На наступних перемовинах з ними [з російською делегацією], я думаю, почуємо багато чого нового», — припустив він.

Водночас Буданов додав, що ці удари в будь-якому разі значно підсилюють позицію України на майбутніх переговорах.

«Ми маємо робити все для того, щоб наша позиція підсилювалася. І будь-які засоби для досягнення мети виправдані і правильні», — заявив голова Офісу президента, пообіцявши, що такі удари по нафтовій інфраструктурі держави-агресорки припинятися не будуть, зважаючи на національний інтерес України.

Раніше повідомлялося, що українські удари по нафтовій інфраструктурі РФ суттєво вдарили по її експортних можливостях. Наприкінці березня обсяги відвантаження нафти з ключових балтійських портів — Усть-Луги та Приморська — скоротилися більш, ніж удвічі.

Нагадаємо, Україна та США доопрацьовують безпекові гарантії та готують нову зустріч. Сторони планують або тристоронні переговори, або приїзд американської делегації до Києва, після якого вона вирушить до Москви.

Візит американських переговірників до України наразі не має точної дати. В Києві чекають на делегацію після Великодня, але все залежить від графіка США.