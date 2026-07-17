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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
260
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Чи змусять російські еліти Путіна зупинитися: Буданов обговорив з міністром Ердогана шляхи закінчення війни

Буданов і міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан під час зустрічі обговорили пошук дієвих інструментів для відновлення переговорного процесу для припинення війни в Україні.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
1 коментар
Кирило Буданов

Кирило Буданов

Очільник ОП Кирило Буданов зустрівся із міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом. Вони обговорили зокрема те, що потрібно для відновлення процесу мирних переговорів.

Про це Буданов повідомив у своєму Телеграм-каналі.

Кирило Буданов зазначив, що обговорив із Хаканом Фіданом пошук механізмів, які зможуть допомогти відновити переговорний процес задля припинення війни. Також вони проаналізували ситуацію на дипломатичній арені та працювали над активізацією роботи цього напрямку.

Буданов під час зустрічі з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом / © Телеграм-канал Кирила Буданова

Буданов під час зустрічі з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом / © Телеграм-канал Кирила Буданова

«Хакан Фідан детально поінформував про зусилля та посередницькі ініціативи Туреччини, спрямовані на відновлення переговорного процесу для досягнення сталого миру», — зазначив очільник ОП.

Окремо сторони обговорили настрої всередині керівництва Росії щодо планів продовження чи завершення війни. Йшлося й про те, як далекобійні удари Сил оборони впливають на суспільні настрої росіян, її економіку і внутрішньополітичні процеси.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що поділяє підхід президента США Дональда Трампа до досягнення миру в Україні та підтвердив готовність Анкари й надалі надавати військову підтримку Києву.

Коментарі (1)
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ste3743
15:45, 2026.07.17
Коли його звільнять?І яку функцію він виконує?
Дата публікації
Кількість переглядів
260
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