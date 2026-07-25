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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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508
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Удари по Росії: Зеленський повідомив хороші новини

Цієї ночі Сили оборони уразили у різних регіонах Росії цілі, які працюють на війну проти України.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

Україна продовжує застосовувати далекобійні санкції у відповідь на російські удари.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Це знову підприємство у Кірові, звідки постачають компоненти для засобів, якими Росія завдає свої удари по наших людях. Відстань від державного кордону України — близько 1200 кілометрів. Також НПЗ у Тюмені, логістичний об’єкт у Єкатеринбурзі, склад паливно-мастильних матеріалів у Ростові-на-Дону. Маємо й дуже хороші результати далекобійних ударів в акваторії Каспійського моря. Зокрема, це судна, які були задіяні в транспортуванні військових вантажів з Іраном, та військовий корабель», — зазначив президент.

Удари по Росії — останні новини

У суботу, 25 липня, на Тюменському НПЗ сталася пожежа після атаки безпілотника.

Про це повідомив губернатор Тюменської області Олександр Моор.

За його словами, «безпілотник упав на території Тюменського НПЗ» і виникла пожежа.

За даними Astra, відомо щонайменше про звуки двох вибухів і роботу ППО. Також місцеві жителі бачать дим, що піднімається над Тюменським НПЗ. Другим джерелом диму є факел НПЗ, призначений для безпечного та контрольованого спалювання горючих газів.

У російському Ростові після атаки БпЛА сталася масштабна пожежа. У Енгельсі палає військова казарма. Також після атаки сталася пожежа в окупованому Луганську.

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Дата публікації
Кількість переглядів
508
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