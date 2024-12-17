Угода між Україною і Росією: Пісторіус заявив про "певну роль" Німеччини

Пісторіус наголошує, що остаточне рішення про розміщення військ в Україні ще зарано ухвалювати.

Німеччина може відігравати "певну роль" у забезпеченні потенційної мирної угоди між Росією та Україною. Втім, наразі невідомо, в якому форматі це відбуватиметься.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, пише Reuters.

За його словами, остаточне рішення про розміщення військ в Україні ще зарано ухвалювати, бо досі немає ані переговорів, ані припинення вогню. Водночас німецький міністр наголосив: якщо таке припинення вогню почнеться, то ООН, НАТО і ЄС мають обговорити забезпечення перемир’я.

"Очевидно, що Німеччина, як найбільша економіка Європи, відігравала б тут певну роль", - зазначив очільник міноборони ФРН.

Якою саме може бути ця роль, Пісторіус не уточнив. За його словами, це залежатиме від умов припинення вогню і мандату миротворчих сил, який мають прийняти як Україна, так і Росія.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський назвав країну, яку слід примусити до мирних переговорів. З його слів, це РФ.

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