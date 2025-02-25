Угода між Україною та РФ залишить обидві сторони "трохи незадоволеними" – Білий дім

Мирна угода між Україною та РФ залишить обидві сторони "трохи незадоволеними".

Про це заявила речниця Білого дому Керолайт Левітт.

Вона запевнила, що Трамп нібито вміє укладати угоди "краще, ніж будь-хто, хто коли-небудь обіймав посаду президента США.

"Це триває занадто довго, президент (Дональд Трамп – Ред.) успадкував цей безлад через некомпетентність попередньої адміністрації, і він прагне це виправити. Він усім серцем налаштований на досягнення мирної угоди в Росії та Україні", – додає вона.

Леввіт стверджує, що Трамп досяг "значних успіхів" у припиненні війни, і каже, що "він хоче, щоб кровопролиття та вбивства припинилися".

"Путін буде змушений піти на певні поступки, щоб досягти цієї угоди. А для того, щоб укласти угоду, потрібно запросити обидві сторони за стіл переговорів. І зазвичай, коли ви укладаєте хорошу угоду, обидві сторони залишають стіл переговорів трохи незадоволеними", – каже Левітт.

Водночас, речниця Білого дому не уточнила, про які поступки йдеться.

Крім того, Левітт заявила журналістам, що Трамп очікує, що президент України Зеленський підпише угоду" про рідкісноземельні метали.

"Це потрібно для того, щоб відшкодувати американцям витрати, які фінансували національну оборону України, і це також чудово для українського народу, який пройшов пекло через цю війну. Це створить тривале економічне партнерство, оскільки Україні потрібно буде відновити свою країну після цієї жорстокої війни", – говорить речниця Трампа.

Нагадаємо, за інформацією Financial Times, невдовзі Зеленський поїде до Трампа підписувати угоду про корисні копалини.

Видання Bloomberg стверджує, що український уряд 26 лютого порекомендує підписати угоду про корисні копалини.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.