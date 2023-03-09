"Угода нікчемна": в МЗС України висловились про "співпрацю" облради з Білорусі з окупованим Кримом

Окупаційний "уряд" Криму уклав угоду з Вітебським обласним виконкомом Білорусі про торговельно-економічну співпрацю. В МЗС України назвали угоду нікчемною.

Про це спікер українського зовнішньополітичного відомства Олег Ніколенко написав у Мережі.

Він наголосив, що угода про співпрацю між Вітебською областю Білорусі та окупованим Кримом є нікчемною, оскільки вона укладена в порушення законодавства України.

"МЗС України ініціює процедуру накладення санкцій на (очільника Вітебської облради – ред.) Александра Суботіна як особу, яка створює загрозу національній безпеці України", – йдеться в заяві речника міністерства.

Ніколенко додав, що посольству України в Мінську також доручено скерувати ноту протесту до білоруського МЗС.

Нагадаємо, напередодні МЗС України після істерики самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка довелося спростовувати причетність держави до атак на російський літак А-50 на аеродромі в "Мачулищах".

Зауважимо, українська розвідка попередила, що невдовзі військово-політичне командування Росії планує влаштувати масштабну провокацію на кордоні України і Білорусі, аби втягнути РБ у війну.

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