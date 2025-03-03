Угода про копалини: Зеленський пояснив реальність її підписання зі США

Україна готова підписати угоду з США про корисні копалини, якщо будуть готові обидві сторони, та буде почута українська позиція.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з британськими ЗМІ.

"Є останній варіант (угоди – ред.), він готовий. Його можуть підписати міністри… Незважаючи на те, що сталося раніше, ми конструктивні. Якщо ми домовилися, що вона буде підписана з нашого боку, ми готові підписувати. Я, чесно кажучи, думаю, що і Сполучені Штати будуть готові", - сказав Зеленський.

З його слів, потрібен час, щоб "проаналізувати якісь речі", і також важлива, щоб була почута українська позиція.

"Я просто думаю, що важливо, щоб позиція була почута сьогодні, а не під час столу перемовин, де буде Путін", - додав президент.

Раніше держсекретар Марко Рубіо заявив, що Дональд Трамп не змінив своєї ключової мети – домогтися миру в Україні та припинення війни. Тому США будуть готові відновити взаємодію, коли Україна буде готова до миру.

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