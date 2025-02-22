Угода про корисні копалини стала ще жорсткішою: які умови пропонують США

Чи прийме Київ такі умови – наразі невідомо.

США запропонували Україні нову редакцію угоди про корисні копалини, яка виявилася ще жорсткішою за попередній варіант. Документ передбачає, що 100% власності майбутнього фонду буде закріплено саме за американською стороною.

Про це повідомляє NV з посиланням на власні джерела.

За інформацією п’ятьох посадовців, які працюють над угодою, внески сторін у фонд мають розподілятися у співвідношенні 2:1.

Це означає, що:

Україна вносить дві третини майбутніми надходженнями від видобутку корисних копалин;

США забезпечують третину, яку вже надали у вигляді військової допомоги.

Загальний розмір фонду пропонується встановити на рівні $500 млрд. Документ охоплює не лише мінеральні ресурси, а й газ і нафту.

Попри масштабність проєкту, нова угода не містить жодних безпекових гарантій для України. Вона має виключно комерційний характер, що викликає занепокоєння серед експертів та посадовців.

Хоча експерти вказують на наявність великих обсягів рідкісноземельних копалин в Україні, точні розміри покладів і економічна доцільність їх видобутку досі не були повноцінно досліджені.

Більшість українських експертів, залучених до процесу узгодження угоди, вважають, що першочерговим завданням є розблокування співпраці з американською стороною, а не зосередження на деталях угоди, виконання якої може зайняти значний час і включати нову американську адміністрацію після Трампа.

Попередню версію угоди, яку відмовився підписати Володимир Зеленський, розкритикували через ризики втрати контролю над національними ресурсами. Однак нинішній варіант, за словами джерел, є ще більш жорстким для України.

Нагадаємо, однією з причин, через які президент США Дональд Трамп розлютився на президента Володимира Зеленського, стала відмова підписати угоду про корисні копалини.

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