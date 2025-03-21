Угода про корисні копалини: стало відомо, чому Україна і США не підписали її в Джидді

Україна була готова підписати угоду про корисні копалини в Джидді, але США вирішили взяти паузу. Що стало причиною?

Команди України та США продовжують працювати над тим, щоб підписати рамкову угоду щодо корисних копалин.

Про це речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив на брифінгу 21 березня.

Тихий зазначив, що Україна була готова підписати угоду в Джидді, однак американська делегація вирішила провести додаткові консультації.

"З американської сторони ми почули бажання додатково проконсультуватися в столиці. Тобто, провести далі консультації з їхнього боку щодо цієї угоди. І, загалом, можу підтвердити, що на сьогодні команда українська і американська щодо цієї угоди працюють. І продовжують діалог, продовжують взаємодію", – розповів речник МЗС.

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Він також вказав, що не коментуватиме різноманітні повідомлення в медіа щодо угоди, лише наголосив, що "команди працюють".

"І ми, як держава, зацікавлені в цій угоді. Тобто ми вважаємо, що загалом ця співпраця України з США потрібна і нам, і США. Вона дозволить дійсно розвивати наше двостороннє стратегічне партнерство", – додав Тихий.

Нагадаємо, 20 березня президент США Дональд Трамп заявив, що угода з Україною про корисні копалини може бути підписана вже найближчим часом.

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