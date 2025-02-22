Угода про корисні копалини: Стефанчук зробив важливу заяву

Спікер Верховної Ради України повідомив, коли розпочнуться переговори стосовно угоди зі США про корисні копалини.

Від наступного тижня Україна активно працюватиме над угодою зі США щодо корисних копалин.

Про це повідомив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук, передає NHK.

Стефанчук наголосив, що Київ очікує від Вашингтона чітких гарантій безпеки, а також прагне якнайшвидше організувати зустріч Володимира Зеленського з Дональдом Трампом.

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"Після зустрічі Зеленського зі спецпредставником США з питань України Кітом Келлогом український уряд від понеділка почне роботу експертної групи над підписанням угоди зі США... Україна готова працювати з партнерами щодо корисних копалин країни, але хоче отримати конкретні гарантії безпеки", – зазначив спікер Ради, вказуючи на те, що ця угода має супроводжуватись дотриманням прав та інтересів України.

Стефанчук додав, що Україна має намір вести конструктивні дискусії та прагне якомога швидше провести саміт із США.

Раніше ТСН.ua повідомляв, чи готовий Зеленський підписати угоду про корисні копалини.

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