Закінчення війни, угода про корисні копалини та візит до РФ: гучні заяви Трампа

Президент США Дональд Трамп анонсував свою зустріч із президентом України Володимиром Зеленським, а також знову заговорив про швидке закінчення війни.

ТСН.ua зібрав головні заяви американського лідера, які він зробив 24 лютого на тлі засідання країн G7 та зустрічі із президентом Франції Емманюелем Макроном.

Швидке закінчення війни

Трамп знову висловив упевненість, що війну в Україні можна закінчити впродовж кількох тижнів, якщо "бути розумними".

"Якщо ми будемо розумні. Якщо ми не розумні, це триватиме, і ми продовжуватимемо втрачати молодих, красивих людей, які не повинні вмирати, а ми цього не хочемо", – сказав Трамп.

Інших деталей американський президент не розповів.

Серйозні переговори

В соцмережі Truth Social Трамп повідомив, що веде "серйозні переговори" з російським диктатором Путіним щодо закінчення війни в Україні.

"Я веду серйозні переговори з президентом Росії Володимиром Путіним щодо завершення війни, а також щодо великих угод з економічного розвитку між США та Росією. Переговори проходять дуже добре", – написав очільник Білого дому.

Трамп вкотре заявив, що "ця війна ніколи б не розпочалася", якби він був президентом.

В дописі він згадав про дзвінок лідерів країн G7 з нагоди третіх роковин від початку повномасштабної війни в Україні.

"Всі учасники саміту G7 висловили спільну мету – побачити кінець війни, а я звернув увагу на важливість угоди між США та Україною про корисні копалини, яку ми сподіваємося підписати найближчим часом", – сказав президент США.

Трамп хоче, щоб ця угода "гарантувала, що американський народ отримає назад десятки мільярдів доларів і військове обладнання, надане Україні".

"Також угода сприятиме зростанню української економіки, оскільки ця жорстока війна добігає кінця", – пообіцяв він.

Згодом американський лідер на спільному брифінгу з президентом Франції Емманюелем Макроном заявив, що відвідає Москву, якщо "все владнається", однак не 9 травня, адже це "надто рано".

США допомагають Україні більше, ніж інші

Дональд Трамп вважає, що його адміністрація допомагає Україні більше, ніж будь-хто до цього. Так президент США прокоментував заяви тих, хто стверджує, що американці відмовляються від підтримки України.

"Ми допомагаємо Україні так, як ніхто ніколи не допомагав їй, – сказав Трамп.

Також він зауважив, що якби він не прийшов до влади, то "Україна була б зараз на такому рівні, що не було б навіть думки про мир".

"Якби я був президентом, цього б ніколи не сталося, цієї війни – нуль шансів", – додав він.

Трамп додав, що його завдання полягає в тому, щоб "вивести вас з війни, вивести їх з війни, дати їм можливість жити".

Зустріч Трампа та Зеленського

Дональд Трамп анонсував, що наступного тижня (йдеться про період від 3 до 9 березня – ред.) він планує зустрітися з Володимиром Зеленським для підписання угоди щодо корисних копалин.

За його словами, угода зараз опрацьовується.

"Ми працюємо над угодою. Ми наближаємося до узгодження, в якому ми отримаємо наші гроші назад через певний період часу. Але це також дає нам щось таке, дуже хороше для їхньої (української – ред.) економіки, для них як країни. 350 мільярдів доларів – як ми дійшли до такого, я не знаю. Але це багато грошей, і ми не мали нічого взамін", – сказав Трамп на спільному брифінгу з президентом Франції Емманюелем Макроном.

Українська сторона цю заяву американського лідера наразі не прокоментувала.

Угода про рідкісноземельні метали не передбачає гарантії безпеки

За повідомленням видання Axios, документ із текстом угоди на сотні мільярдів доларів про видобуток критично важливих мінералів і рідкоземельних елементів не містить пункту про гарантії безпеки для України.

Адміністрація Дональда Трампа розглядає цю угоду як спосіб компенсувати витрати США на підтримку України та отримати доступ до її значних мінеральних ресурсів. Зі свого боку, українська влада сподівається використати цей договір для стабілізації відносин із Вашингтоном та закріплення стратегічного партнерства.

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Трамп, коментуючи майбутню угоду після віртуального саміту G7, заявив, що вона допоможе "американцям повернути десятки мільярдів доларів і військову техніку, передані Україні", а також сприятиме економічному відновленню України "на тлі завершення цієї жорстокої війни".

Згідно з проєктом угоди, планується створення "Інвестиційного фонду реконструкції", яким спільно керуватимуть США та Україна. Документ передбачає, що американська сторона візьме на себе "довгострокові фінансові зобов’язання" для розвитку стабільної та економічно успішної України.

Фонд має інвестувати у проєкти на території України, включно з видобутком корисних копалин і розвитком портової інфраструктури.

Водночас угода передбачає, що США отримають компенсацію частини витрат, пов’язаних із "захистом, відновленням та поверненням України" до рівня довоєнного ВВП.

Нагадаємо, політтехнолог Тарас Загородній вважає, що Дональд Трамп чинить тиск на українське керівництво, але в Києві не хочуть поступатися, тому між країнами назріває конфлікт.

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