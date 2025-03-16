Мирна угода між Україною та РФ: у Трампа назвали "ключові" теми до переговорів

Він припустив, що що вже наступного тижня відбудеться телефонна розмова Трампа з Путіним.

Спеціальний представник президента США на Близькому Сході Стів Віткофф, який також займається переговорами з РФ, заявив про "значний прогрес" щодо припинення вогню.

Про це Віткофф сказав СBS News.

"Ми говорили про багато конкретики, і я вказую на велику прірву, яка існувала між Україною та Росією до інавгурації, і де ми зараз. Ми звузили питання між обома цими сторонами, досягнувши значного прогресу", – каже представник Трампа.

Віткофф розповів про деталі потенційного мирного договору між Україною та РФ. Він вказав на складність встановлення режиму припинення вогню на майже 2000-кілометровій лінії зіткнення.

"Сюди також не входить основна зона протистояння, якою є Курщина. Отже, умови на полі бою різні. Ми повинні це обговорити. Є регіони, на яких, як ми всі знаємо, зосереджена увага росіян. Є ядерний реактор, який постачає досить багато електроенергії в Україну (очевидно, йдеться про ЗАЕС – Ред.). З цим треба розібратися. Є доступ до портів. Існує угода про потенціал Чорного моря, існує дуже багато елементів", – зазначає спецпредставник США.

Віткофф також провів паралель з Газою, і наголосив, що ситуація в війні РФ проти України значно складніша.

"Всі зобов'язуються, всі зацікавлені сторони, включаючи європейців, робити все необхідне, щоб досягти успішного врегулювання тут", – додав дипломат.

Крім того, він припустив, що що вже наступного тижня відбудеться телефонна розмова Трампа з диктатором РФ Володимиром Путіним.

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