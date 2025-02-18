Договір про надра зі США: як "дивну угоду для туземців" зробити вигідною Україні

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон розглядає можливість обміну рідкісноземельних металів з України на подальшу підтримку країни.

Згодом, 12 лютого, міністр фінансів США Скотт Бессент привіз до України чернетку угоди про доступ до українських корисних копалин на 500 млрд дол. в обмін на допомогу американців.

Втім, президент України Володимир Зеленський її не підписав, а в Білому домі назвали таке рішення недалекоглядним.

Що передбачала потенційна угода та що про неї кажуть в Україні – читайте в матеріалі ТСН.ua.

Умови, які прирівнюються до санкцій

Одразу після візиту до Києва міністра фінансів США деталі можливої угоди розкрило видання The Telegraph.

Контракт передбачав такі умови:

Спільний інвестиційний фонд: США та Україна повинні створити спільний інвестиційний фонд, щоб уникнути отримання вигоди від відновлення України "ворожими сторонами конфлікту".

Сфера дії угоди: угода охоплює мінеральні ресурси, нафтові й газові ресурси, порти та іншу інфраструктуру України.

Розподіл доходів: США отримають 50% регулярних доходів, отриманих Україною від видобутку ресурсів, а також 50% фінансової вартості всіх нових ліцензій, виданих третім особам для майбутньої монетизації ресурсів.

Право відмови: США матимуть першочергове право відмови на купівлю експортних корисних копалин за всіма майбутніми ліцензіями.

Контроль над ліцензіями: фонд матиме виняткове право встановлювати метод, критерії відбору, терміни та умови для всіх майбутніх ліцензій і проєктів.

"Схоже, цей контракт був написаний приватними юристами, а не Державним департаментом чи Міністерством торгівлі США", – пише The Telegraph.

Титан, вольфрам, уран та рідкісноземельні метали, які містяться в надрах українських територій, можуть опинитися вже не під контролем України.

"Якщо цей проєкт буде реалізований, вимоги Трампа становитимуть більшу частку українського ВВП, ніж репарації, накладені на Німеччину за Версальським договором, пізніше зменшені на Лондонській конференції 1921 року та за планом Дауеса 1924-го", – пише The Telegraph.

Своєю чергою Дональд Трамп в інтерв'ю Fox News заявив, що Україна "власне", погодилася" передати $500 млрд ресурсів.

Трамп вважає, що продовжувати допомогу Україні без оплати та власної вигоди було б нерозумно.

"Я попросив еквівалент, тобто отримання рідкісних металів на 500 млрд в Україні. І вони, власне, погодилися на це. Принаймні ми (американці – ред.) не видаватимемося дурними", – сказав американський лідер.

Також він попередив, що Україну "піднесуть Путіну на тарілочці", якщо вона відмовиться від цих умов.

Позиція України

Володимир Зеленський заявив, що не дозволив українським міністрам підписати угоду зі США щодо корисних копалин, оскільки документ не враховує інтереси України.

Під час Мюнхенської безпекової конференції він зазначив, що документ повинен бути виписаний юридично правильно та чітко визначати інвестиційні зобов’язання.

“Ми говоримо про інвестиції в Україну, і важливо, щоб усе було оформлено коректно. Якщо угода пов’язана з гарантіями безпеки, вона повинна бути зрозумілою”, – додав президент.

В інтерв'ю NBC News Зеленський наголошував, що угода повинна містити гарантії безпеки з боку США. Також він зазначив, що без таких гарантій економічна угода не працюватиме. Президент підкреслив, що важливо захистити території України, де видобуваються ці корисні копалини.

Під час спілкування з журналістами на полях Мюнхенської конференціїз безпеки ввечері 15 лютого Зеленський зазначив, що угода має передбачати інвестиції в розвиток видобутку корисних копалин, а не просто вилучення ресурсів.

На онлайн-брифінгу під час візиту до ОАЕ Зеленський зазначив, що Україна зацікавлена в підписанні угоди зі США про рідкісноземельні метали, але лише після її доопрацювання для захисту українських інтересів.

Також читайте Чи відправлятиме Франція миротворців до України – Макрон відповів

Президент підкреслив, що Україна не хоче бути країною – сировинним придатком, а в угоді має бути чітко прописано, що прибуток від інвестицій розподілятиметься.

Він акцентував на важливості того, щоб на папері було зазначено, "що конкретно дають Сполучені Штати Америки як гарантію безпеки". Зеленський сказав, що більшість деталей можуть змінюватися, але "якісь фундаментальні речі повинні бути".

Своєю чергою віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина повідомила, що Україна все ще обговорює запропоновану США угоду про рідкісноземельні метали. Очікується, що ця угода таки буде підписана, пише The Guardian.

За словами Стефанішиної, Україна уважно стежить за розвитком подій, які стосуються США.

Дуже дивна угода – експерти

Ексміністр економіки України, президент приватної "Київської школи економіки" Тимофій Милованов назвав ймовірний контракт США "драконівським і колоніальним". За його словами, обсяг зобов’язань України величезний, на відміну від американської сторони.

"Це колоніальна угода. Саме так у минулому знищували економіки колонізованих країн. Не дивно, що Зеленський відмовився підписати", – написав у соцмережі Милованов.

Однак експерт також зазначає, що ця угода має радше символічний характер. Адже всі ці доходи становлять лише кілька мільярдів доларів на рік – "фактично це лише відсотки на вже надану допомогу, і нічого більше".

Він зауважив, що українські корисні копалини потребують значних інвестицій. Якщо цього не зробити, то доходи від ліцензій не зростуть. Також експерт додав, що угода не має вартості без стабільного миру.

Український фінансист і блогер Сергій Фурса вважає, що Зеленський відмовився від угоди про рідкісноземельні метали, "бо це була дуже дивна угода".

"США пропонують Україні створити фонд, куди будуть спрямовуватися доходи від ренти, яку зараз отримає держава, і який буде мати право першої ночі в разі розробки будь-яких нових корисних копалин. І цей фонд буде займатися реконструкцією України. Але США при цьому нікому нічого не винні, нічого не дають", – написав Фурса.

Він зауважив, що немає угоди, де українці та американці створюють певний фонд і видобувають щось, оплачуючи водночас американську підтримку.

"Ідея в тому, що США вже допомогли Україні, а тепер Україна віддає борг. Але у нас немає боргів перед США", – зауважив фінансист.

За його словами, американці допомагали Україні у вигляді грантів, тому України не має боргу перед США.

Договір розрахований на "туземців", кажуть в армії

Максим Жорін, екскомандир полку "Азов", підполковник ЗСУ, заступник командира 3-ї ОШБр вважає, що Україна має сформувати правильну ціну та умови використання цих ресурсів і не віддавати їх просто як сировину.

"Це насправді досить сумно, але виходити потрібно з тієї ситуації, яка склалася. Тому не дуже підтримую категоричні заперечення на укладання будь-яких угод стосовно корисних копалин. Та враховуючи інформацію, яка зʼявилася у ЗМІ про запропоновані США умови договору, він таки розрахований на "туземців". Щоб усе вичистити, не надавши натомість жодних реальних гарантій", – сказав Жорін.

Пропозиція Європі

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв'ю Politico повідомив, що Україна запропонувала Європейському Союзу співпрацю у видобутку рідкісноземельних металів, зокрема урану, літію та титану, запаси яких є одними з найбільших у світі.

Шмигаль підкреслив, що в разі вступу України до ЄС країни-учасниці союзу отримають "надійних захисників з великим військовим досвідом".

Прем'єр зазначив, що Україна володіє 22-ма з 30-ти критичних для ЄС корисних копалин, зокрема є лідером із запасів урану.

"Ми здатні не лише покрити власні енергетичні потреби, а й експортувати уран, особливо в умовах зростання попиту на ядерну енергетику в ЄС", – зазначив Шмигаль.

За словами прем’єр-міністра, відновлення України є можливістю для Європи розвиватися разом з нею. Він підкреслив, що сотні мільярдів євро інвестицій сприятимуть створенню нових виробництв і робочих місць як в Україні, так і в країнах ЄС.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua повідомляв, що декілька європейських країн планують направити миротворців до України.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.