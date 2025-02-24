Угода про українські корисні копалини: Стефанішина розповіла, на якій стадії перебувають переговори

За словами віцепрем'єрки, майже всі ключові деталі узгоджені.

Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – міністр юстиції України Ольга Стефанішина повідомила про значний прогрес у перемовинах з США щодо українських корисних копалин.

Про це міністерка написала на своїй сторінці у соціальній мережі X.

"Українська та американська команди перебувають на завершальній стадії переговорів щодо мінеральної угоди. Переговори були конструктивними, майже всі ключові деталі узгоджені. Ми прагнемо завершити це якнайшвидше, щоб розпочати підписання", – зазначила вона.

Ольга Стефанішина висловила сподівання, що лідери США та України зможуть підписати та ухвалити угоду у Вашингтоні "якнайшвидше, щоб продемонструвати нашу прихильність на десятиліття вперед".

Нагадаємо, за словами українських чиновників, адміністрація Трампа запропонувала Україні три варіанти угоди -- "погану", "кращу" та "катастрофічну". Але відмова України від угоди може бути ще гіршою.

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