Угода про зону вільної торгівлі та новий майданчик для перемовин з РФ: про що домовились Зеленський та Ердоган

Угода про зону вільної торгівлі та новий майданчик для перемовин з РФ: про що домовились Зеленський та Ердоган

Україна та Туреччина підписали низку меморандумів про співпрацю.

У четвер, 3 лютого, до України прибув президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. Під час спільного брифінгу із Володимиром Зеленським президенти розповіли, що вони домовитись про зону вільної торгівлі та те, що Туреччина може стати новим майданчиком для перемовин між Росію та Україною.

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ТСН.ua дізнався, які документи підписала Україна та Туреччина під час візиту Ердогана до Києва.

Угода про зону вільної торгівлі між Туреччиною та Україною

3 лютого Україна і Туреччина підписали угоду про зону вільної торгівлі. За словами Зеленського, навіть до підписання угоди, за минулий рік взаємна торгівля між країнами зросла до 7 млрд доларів, встановивши рекорд. У майбутньому планується збільшити ці показники до 10 млрд доларів.

"Наші країни уклали угоду про вільну торгівлю - це історичний момент. Ми пройшли довгий і важкий шлях, щоб відкрити нові горизонти нашої співпраці. Це нові можливості для бізнесу, нові ринку, нові здобутки та прибутки, робочі місця та інвестиці", - сказав Зеленський.

Реджеп Таїп Ердоган назвав Зеленського "дорогим другом", а Україну - "стратегічним партнером" Туреччини.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль наголосив, що завдяки угоді про ЗВТ, приблизно 370 млн доларів щорічно заощаджуватимуть українські експортери на митних платежах. Очікується зростання на 2,2% щорічно до ВВП України та на 2,6% до доходів домогосподарств. З 7,5 млрд доларів до 10 млрд доларів за 5 років очікується зростання товарообігу між нашими державами

Ймовірний саміт Росії та України може відбутись у Туреччині

Реджеп Таїп Ердоган запропонував президенту України Володимиру Зеленському провести саміт із президентом Росії Володимиром Путіним у Туреччині.

"Як я наголошував раніше, Туреччина готова робити все належне, щоб закінчилася криза двох сусідніх через море, дружніх країн. На сьогоднішніх перемовинах я ще раз наголосив, що ми із задоволення приймемо в Туреччині саміт на рівні лідерів або перемовини на технічному рівні. Адже Туреччина діє, керуючись логікою — думати, як понизити градус, замість того, щоб роздмухувати пожежу”, - зазначив турецький лідер.

Ердоган підтримав територіальну цілісність України

Президент Туреччини підтримав територіальну цілісність України, зокрема і в тих питаннях, які стосуються анексованого країною-агресоркою Криму. Володимир Зеленський подякував колезі за активну участь в "Кримській платформі"

"Мова й про підтримку кримських татар, і побудову житла для переселенців з Криму. У цій справі дійсно є прогрес. Упевнені, що незабаром буде й результат, а саме – імплементація цього важливого проекту в Херсоні, Миколаєві та Києві", - сказав президент України.

Також Зеленський назвав Ердогана другом України.

"Він яскраво демонструє, хто є другом України, хто готовий бути з нами й завжди допомагати. Україна це завжди пам’ятатиме. І так само завжди буде готова прийти на допомогу. Але я щиро вірю, що нашу дружбу зміцнюватимуть не спільні загрози, а тільки спільні перемоги", - пояснив президент.

Угода України та Туреччини про розширення виробництва безпілотних літальних апаратів

Також Україна і Туреччина підписали угоду про розширення спільного виробництва безпілотних літальних апаратів.

"Наша мета – реалізація конкретних проєктів створення спільних підприємств, обмін досвідом, обмін технологіями. Сьогодні підписано угоду, яка розширить виробництво безпілотних літальних апаратів", - сказав Зеленський.

Угода про співробітництво у сфері молодіжної політики

Україна та Туреччина підписали угоду про співробітництво у сфері молодіжної політики. Це перший двосторонній документ, що регулює питання співпраці між країнами у цій сфері. Вона створює законодавчі межі для запровадження та розвитку взаємодії, що сприятиме розширенню міжлюдських контактів та обмінів. Йдеться про організацію сторонами спільних заходів і програм, що проводяться в Україні й Туреччині, зокрема молодіжних обмінів.

Україна та Туреччина підписали угоди в податковій сфері

Також Україна та Туреччина підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо технічного співробітництва між Державною податковою службою України та Адміністрацією доходів Міністерства казначейства та фінансів Турецької Республіки. Метою цього документу є покращення українського законодавства та протидія ухиленню від сплати податків.

"Меморандум передбачає співпрацю сторін у питаннях реєстрації та обліку платників податків, їх адміністрування, боротьби з ухиленням від сплати податків, використання електронної податкової звітності, обслуговування платників податків, а також навчання та розвиток персоналу, обмін інформацією, зокрема інструкціями, методичними матеріалами, інформаційними бюлетенями, законами у сфері оподаткування", - повідомили в Офісі президента України.

Також дві країни підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо створення Спільної митної ради між Державною митною службою України та Міністерством торгівлі Турецької Республіки та План дій між Державною митною службою України та Міністерством торгівлі Туреччини щодо взаємного визнання програм авторизованих економічних операторів.

Під час візиту Ердогана до України підписали і Меморандум про взаєморозуміння між Державним підприємством "Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації та якості" й Турецьким інститутом стандартів. Документ має на меті усунення технічних бар’єрів у торгівлі між країнами та передбачає розвиток двосторонньої співпраці сторін, взаємне вивчення досвіду в галузі стандартизації, сертифікації та якості.

Співробітництво Туреччини та України в правоохоронній сфері

Також був дві країни підписали Протокол між Кабінетом Міністрів України та урядом Турецької Республіки про внесення змін до Угоди між Кабінетом Міністрів України та урядом Турецької Республіки про співробітництво правоохоронних органів від 4 грудня 2009 року.

"Він охоплює такі сфери взаємодії, як протидія організованій злочинності, тероризму, торгівлі людьми, корупційні кримінальні порушення, легалізація/відмивання доходів, контрабанда товарів, кримінальні правопорушення проти власності, довкілля, кіберзлочини, контрабанда та незаконний обіг наркотичних засобів і психотропних речовин тощо", - повідомили в Офісі президента України.

Туреччина планує відкрити консульства у Харкові та Львові

Туреччина планує відкрити Генеральні консульства у двох містах України: Харкові та Львові. Таким чином, вона посилить свою дипломатичну присутність в Україні.

"Ми вітаємо намір турецької сторони посилити свою дипломатичну присутність та відкрити в Харкові та у Львові. Ми також підвищимо статус консульської установи в Анталії до Генерального консульства, щоб ще ефективніше захищати інтереси наших громадян", - сказав Володимир Зеленський.

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