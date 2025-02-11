Угода Трампа з Путіним щодо України становить загрозу для Європи — FT

Можливість перемоги Путіна є жахливою перспективою для європейських сусідів України, які стануть наступними в агресивних планах Кремля.

Бажання президента США Дональда Трампа припинити війну, водночас тримаючи європейців у невіданні щодо того, як він збирається це зробити, створює величезну загрозу для європейських країн.

Про це пише французька журналістка Сільві Кауфманн в колонці для Financial Times.

За її словами, найгіршим кошмаром для президента Франції Еммануеля Макрона, як і для багатьох його колег, може стати російсько-американська угода, укладена через голови українців і європейців.

Також читайте Трампу сподобалося, як про нього говорить Путін

“Трамп просто не хоче, щоб його країна була обтяжена війною в Україні. Якщо Європа хоче сісти за стіл переговорів, вона повинна запропонувати йому щось, щоб її інтереси були враховані не лише щодо умов угоди, але й щодо її реалізації”, - вважає журналістка.

Сільві Кауфманн пише, що угода, яка може здатися Трампу хорошою, тому що вона зупиняє вбивство “молодих, красивих людей”, не буде хорошою угодою для Європи, якщо не завадить Путіну знову атакувати Україну. Тому з європейської точки зору сильні гарантії безпеки для Києва є ключовими для будь-якої угоди.

“Для деяких європейців, особливо для тих, хто найбільше зазнає російської загрози, можливість поразки України є жахливою перспективою, оскільки вони опинилися б наступними на черзі. Таким чином, спокуса спробувати зберегти американський захист за будь-яку ціну суперечить зусиллям створити потужну європейську обороноздатність”, - наголошує вона.

Водночас Сільві Кауфманн зацитувала генсека НАТО Марка Рютте, який попередив, що якщо країни-члени ЄС різко не збільшать свої витрати на оборону, то європейцям не залишиться нічого іншого, як вивчати російську мову або переїжджати до Нової Зеландії.

“Затиснуті між Путіним і Трампом, європейці нарешті стикаються з реальністю, від якої вони так довго намагалися втекти”, - підсумувала вона.

Нагадаємо, 11 лютого, до Москви прибув літак Gulfstream G650ER із Вашингтона, на борту якого, як припускають, міг перебувати радник Трампа з Близькому Сходу Стів Уіткофф.

Читайте також: