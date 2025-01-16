Угода з Британією містить таємну частину: Зеленський розповів про візит Стармера

Підписана під час візиту до Києва прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера сторічна угода з цією країною містить закриту, таємну частину.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у четвер, 16 січня, у традиційному вечірньому зверненні.

За його словами, підписання цієї угоди стало “принципово новим форматом відносин”.

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“Найбільш близькі відносини зараз між Україною та Британією, і деякі речі, які ми включили в сторічну угоду з Британією, точно можна робити також з іншими державами, розвиваючи наші партнерства. Більше оборонної взаємодії, більше безпекової”, - наголосив президент.

Володимир Зеленський зазначив, що на 2025 рік Україна отримає від Британії військової допомоги обсягом 6,6 мільярда доларів, із яких понад 3 млрд – щорічний обов’язковий обсяг.

“Окрім цього, в угоді передбачена взаємодія і економічна, і технологічна, й освітня – розвиток наших шкіл та університетів разом із британськими. Є також і закрита, таємна частина угоди. Все те, що справді нам додає стійкості та можливостей розвиватися”, - зазначив український президент.

Володимир Зеленський також повідомив, що разом із британським прем’єром відвідав сьогодні виробників українських дронів.

“Це саме та зброя, яку зараз виробляють в Україні і найвигідніше виробляти саме тут, ніж будь-де в Європі. І ми постійно робимо наші дрони більш ефективними. Буде більше інвестицій і від партнерів – у виробництво українських дронів. Цей рік має бути рекордним за обсягами наших дронів”, - пообіцяв він.

Нагадаємо, до Києва з неоголошеним візитом 16 січня прибув прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Це перший його візит до України на чолі британського уряду від моменту вступу на посаду в липні. ТСН.ua зібрав усе, що відомо про цей візит.

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