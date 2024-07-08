Угода з Польщею передбачає створення там добровольчого легіону: деталі від Зеленського

Президент заявив про можливість для громадян України, які наразі перебувають у Польщі, Литві та інших країнах ЄС, добровільно приєднатися до оборони своєї держави.

Угода про гарантії безпеки між Україною та Польщею передбачає створення в Польщі добровольчого легіону з можливою участю іноземців.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив на пресконференції з прем'єром Польщі Дональдом Туском у Варшаві 8 липня.

"Ми зафіксували в нашій із Польщею угоді про безпеку формування та підготовку українського легіону – нового добровольчого військового підрозділу", – оголосив український президент.

"У нас є дуже позитивний досвід українсько-польсько-литовської бригади. І саме на основі такого досвіду ми дамо можливість саме громадянам України, які наразі перебувають у Польщі, Литві та інших країнах ЄС, добровільно приєднатися до оборони України", – пояснив Зеленський.

Нагадаємо, під час візиту до Варшави 8 липня Зеленський підписав із Туском угоду про співробітництво України та Польщі у сфері безпеки. Документ передбачає можливість перехоплення ракет і дронів у повітряному просторі України, випущених у напрямку Польщі.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Безпекова угода з Польщею: пресконференція Зеленського і Туска

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