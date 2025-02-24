Угода з Росією: Трамп відповів, чи буде досягнуто домовленості

Дональд Трамп вкотре наголосив на тому, що якби він став президентом раніше, війна б не розпочалася.
Американський президент Дональд Трамп висловив думку, що домовленості з Росією про закінчення війни в Україні буде досягнуто.
Про це йшлося під час пресконференції президента США Дональда Трампа і президента Франції Емманюеля Макрона у Вашингтоні 24 лютого.
"Я думаю, що ми досягнемо домовленості. Ця війна не розпочалася б, якби я був президентом. Зараз ми бачимо, що міста згорають... Там просто майданчик, на якому руйнується все... Культура руйнується..." – сказав Трамп.
Раніше йшлося про те, що президент США Дональд Трамп має зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським. Американський очільник анонсував цю зустрі і знову заговорив про швидке закінчення війни.
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