Угода з Росією: Трамп відповів, чи буде досягнуто домовленості

Дональд Трамп вкотре наголосив на тому, що якби він став президентом раніше, війна б не розпочалася.

Американський президент Дональд Трамп висловив думку, що домовленості з Росією про закінчення війни в Україні буде досягнуто.

Про це йшлося під час пресконференції президента США Дональда Трампа і президента Франції Емманюеля Макрона у Вашингтоні 24 лютого.

"Я думаю, що ми досягнемо домовленості. Ця війна не розпочалася б, якби я був президентом. Зараз ми бачимо, що міста згорають... Там просто майданчик, на якому руйнується все... Культура руйнується..." – сказав Трамп.

Раніше йшлося про те, що президент США Дональд Трамп має зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським. Американський очільник анонсував цю зустрі і знову заговорив про швидке закінчення війни.

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