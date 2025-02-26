Угода зі США: чи буде пункт про гарантії безпеки – Зеленський відповів

На його думку, цей документ "може мати великий успіх або тихенько пройти".
Президент Володимир Зеленський запевнив, що в новій допрацьованій угоді з США про українські рідкісноземельні мінерали все ж таки йтиметься про гарантії безпеки Києву.
Про це глава держави сказав на брифінгу сьогодні, 26 лютого.
"У рамковій угоді я дуже хотів, щоб з'явилося хоча б речення "гарантії безпеки України". Те, що мене брифінгували урядовці – це з'явилось, здається, у 10 пункті. Важливо, що це є. Я це почитаю, й угоду урядовці пропонують підписувати міністрам", – заявив Зеленський.
На його думку, цей документ "може мати великий успіх або тихенько пройти". Це залежить від розмови з американським президентом Дональдом Трампом, вважає президент України.
Раніше президент Зеленський запевнив, що в угоді зі США про корисні копалини не буде жодних боргів, а рівноправне партнерство між обома країнами.
Також Зеленський повідомив, що наступна, детальніша угода із США щодо корисних копалин потребуватиме ратифікації Верховною Радою.
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