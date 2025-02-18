Угода зі США про метали: Стефанішина повідомила, чи підпише її Україна

Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина повідомила, що Україна все ще обговорює запропоновану США угоду про рідкісноземельні метали. Очікується, що ця угода таки буде підписана.

Про це пише The Guardian.

За словами Стефанішиної, Україна уважно стежить за розвитком подій, які стосуються США.

"Ми уважно стежимо за розвитком подій з боку США, але я впевнена, що Європейський союз, хоча і коливається з багатьох питань, буде досить сильним, щоб допомогти Україні здобути перемогу", – висловилась віцепрем’єрка.

Вона акцентувала, що Україна "не перебуває у процесі переговорів про угоду". Водночас Стефанішина визнала "процеси", ініційовані новою американською адміністрацією.

Віцепрем'єрка повідомила, що Україна "не відкинула" запропоновану Сполученими Штатами угоду щодо критично важливих корисних копалин. Угода все ще обговорюється.

"Ми очікуємо, що її буде підписано", – сказала Стефанішина.

Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський повідомив, що підтримує укладання угоди зі США щодо корисних копалин. Водночас глава держави наголосив, що угода має містити пункти про гарантії безпеки для України.