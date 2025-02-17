Угода зі США щодо копалин: Зеленський сказав, що має бути в документі

Зеленський сказав Трампу, що Україна хоче підписати угоду, "але коли ми перейшли до деталей – поки що там немає гарантій безпеки".

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що підтримує укладання угоди зі США щодо інвестицій у видобуток корисних копалин, водночас наголошує, що документ повинен містити пункти про гарантії безпеки для України.

Про це глава держави сказав під час відеоспілкування з журналістами 17 лютого за результатами візиту до ОАЕ.

"Питання в Сполучених Штатів. Тому я і хотів, щоб в цьому документі було щось окреслене щодо гарантії безпеки. А так ми з задоволенням, щоб Америка інвестувала. Але питання юридичне", – заявив Зеленський.

Він додав, що в угоді також має бути відображене те, що Україна – "не країна сировини".

"Питання ж не в тому, що просто забрати ресурс – тобто питання в тому, що ти інвестуєш, щоб без цього ресурсу щось було. Ми не країна сировини. І мені здається, що цей момент, що ми не країна сировини, він повинен чітко бути відображений в документі", – розповів президент.

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За словами Зеленського, він казав президенту США Дональду Трампу про те, що Україна хоче підписати угоду, "але коли ми перейшли до деталей – поки що там немає гарантій безпеки".

"Гарантії безпеки повинні бути окреслені хоча б якось в цьому меморандумі. Безумовно ми розуміємо, що це поки що меморандум, а далі буде глибший документ з деталями. Але ми говорили, наприклад, з віцепрезидентом Джей Ді Венсом, і він погодився, і я, що краще розробити більш детальний план, договір, швидко це зробити, і краще підписувати те, що буде дійсно мати результат, а не просто про наміри. Тому що війна йде, і для нас гарантії безпеки важливі", – наголосив президент України.

Він акцентував на вважливості того, аби на папері було вказано, "що конкретно дають Сполучені Штати Америки в гарантію безпеки". Зеленський сказав, що більшість деталей можуть змінюватися, але "якісь фундаментальні речі повинні бути".

За словами глави держави, гарантії безпеки можуть передбачати зброю, економічні гарантії, фундаментальні політичні гарантії.

"Якщо ми говоримо про економіку, так, членство Європейського Союзу обов'язкове і для нас це є економічними гарантіями також. Тому що це ж великий ринок, на який Україна претендує, хоче бути рівноправним партнером. Також у гарантії безпеки входить розуміння цих інвестицій від США. Безумовно, я позитивно до цього ставлюсь, до інвестицій. Безумовно, це підніме нашу економіку, але треба розуміти деталі. Ми не маємо гарантій безпеки щодо нашої армії", – висловився Зеленський.

Нагадаємо, напередодні Зеленський заявив, що не дозволив міністрам підписати угоду зі США щодо корисних копалин, оскільки документ не враховує інтереси України.