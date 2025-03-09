Угоди про копалини мало: Трамп хоче, щоб Зеленський пішов на територіальні поступки – NBC News

Сполучені Штати не відновлять постачання військової допомоги Україні після укладання угоди щодо корисних копалин.

Про це пише видання NBC News.

У той час як американські та українські посадовці готуються до зустрічі в Саудівській Аравії, президент США Дональд Трамп у приватному порядку дав зрозуміти своїм помічникам, що підписання угоди між Вашингтоном і Києвом про корисні копалини буде недостатньо для відновлення допомоги й обміну розвідданими з Україною.

"Трамп зазначив, що для відновлення співпраці необхідні додаткові кроки з боку України, зокрема зміна ставлення президента Володимира Зеленського до мирних переговорів, зокрема готовність йти на компроміси, такі як повернення територій Росії. Трамп також очікує, що Зеленський зробить кроки, пов'язані з внутрішніми виборами в Україні, а також, можливо, ухвалить рішення щодо своєї відставки, повідомили офіційні особи", - пишуть журналісти.

"Як продемонстрував президент Трамп, згадуючи про послання президента Зеленського на спільному засіданні, українці досягли позитивних зрушень. Під час зустрічей у Саудівській Аравії наступного тижня ми сподіваємося побачити більше позитивних зрушень, які, сподіваємося, врешті-решт покладуть край цій жорстокій війні та кровопролиттю", - заявив речник Ради національної безпеки Білого дому Браян Г'юз, відповідаючи на запитання про вимоги Трампа.

Нагадаємо, 28 лютого лідери України та США зустрілися в Білому домі, щоб підписати угоду про корисні копалини. Але зустріч закінчилася гучною суперечкою. Трамп заявив, що Зеленський не готовий до миру, після чого українській делегації довелося покинути Білий дім.

Після цього держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Зеленський має перепросити Трампа за інцидент. На думку Рубіо, Зеленський "перетворив переговори на фіаско".

Згодом стало відомо, що адміністрація Дональда Трампа припинила всю військову підтримку України, включно з обміном розвідувальними даними і навчанням українських військових.

Тим часом на тлі сварки у Білому домі серед українців зріс рейтинг довіри до Зеленського.

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