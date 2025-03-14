Угоду про надра зі США можна підписати без особистої зустрічі – ОП

Україна готова до розвитку подій щодо підписання угоди "у швидкому темпі".

На переговорах у Саудівській Аравії українська делегація запропонувала підписати угоду про надра зі США в онлайн-форматі.

Про це сказав заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква в ефірі телемарафону в п’ятницю, 14 березня.

За його словами, Україна готова до розвитку подій щодо підписання угоди "у швидкому темпі".

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"Для цього можна зустрітися на території США або України, або третьої країни. Це можливо. Або існує формат підписання онлайн", – сказав заступник голови ОП.

Ігор Жовква додав, що американська сторона прийняла цю інформацію до уваги.

Нагадаємо, у вівторок, 11 березня, у місті Джидда (Саудівська Аравія) відбулися переговори української та американської делегацій. За інформацією ЗМІ, Україна пропонувала представникам Сполучених Штатів підписати угоду про розробку рідкоземельних металів, але американці взяли паузу в цьому питанні.

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