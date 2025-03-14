Угоду про надра зі США можна підписати без особистої зустрічі – ОП

Україна готова до розвитку подій щодо підписання угоди "у швидкому темпі".
На переговорах у Саудівській Аравії українська делегація запропонувала підписати угоду про надра зі США в онлайн-форматі.
Про це сказав заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква в ефірі телемарафону в п’ятницю, 14 березня.
За його словами, Україна готова до розвитку подій щодо підписання угоди "у швидкому темпі".
"Для цього можна зустрітися на території США або України, або третьої країни. Це можливо. Або існує формат підписання онлайн", – сказав заступник голови ОП.
Ігор Жовква додав, що американська сторона прийняла цю інформацію до уваги.
Нагадаємо, у вівторок, 11 березня, у місті Джидда (Саудівська Аравія) відбулися переговори української та американської делегацій. За інформацією ЗМІ, Україна пропонувала представникам Сполучених Штатів підписати угоду про розробку рідкоземельних металів, але американці взяли паузу в цьому питанні.
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