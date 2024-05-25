Угорщина блокує все, що пов'язано з військовою підтримкою України: як з цим борються в ЄС

Угорщина блокує виділення Україні 2 млрд євро зі заморожених російських активів. Особливо проти виступає лідер уряду Орбан.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан блокує ухвалення закону, який дозволив би Україні отримати від ЄС до 2 млрд євро на озброєння із заморожених російських активів.

Про це повідомляє Financial Times.

Після багатомісячних дебатів країни ЄС цього місяця погодилися використати прибуток від близько 190 млрд євро російських активів, що застрягли в бельгійському центральному депозитарії цінних паперів Euroclear, для закупівлі зброї для України. Водночас Угорщина виступає проти прискорення виплат, відмовляючись від вимоги одностайної підтримки ЄС для кожної виплати Україні.

"Наразі вони блокують все, що пов'язано з військовою підтримкою України", - сказав один зі співрозмовників, припустивши, що такі заборони Будапешта збережуться принаймні до європейських виборів, які відбудуться наступного місяця.

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За словами іншого джерела видання, щоб домогтися згоди на використання прибутку від заморожених російських активів, чиновники ЄС запропонували Угорщині угоду, згідно з якою її частка брюссельських коштів не буде використовуватися для закупівлі зброї для України.

"Це переконало Будапешт не накладати вето на схему, але він затримує реалізацію умов, не підтримуючи необхідне законодавство. Будапешт у принципі не заперечує, але в нього є сумніви щодо автоматичного здійснення платежів", - пише FT, посилаючись на обізнані джерела.

Дипломати сподіваються, що зрештою вдасться знайти спосіб врегулювати проблеми до призначення наступного платежу в липні. Угорщина відмовилася від коментарів.

"Будь-яке рішення на рівні G7 щодо використання майбутніх прибутків потребуватиме одноголосної підтримки країн ЄС27, що дасть Угорщині ще одну можливість зірвати зусилля щодо подальшого фінансування України", - підкреслює видання.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан також заявив, що в Будапешті вже працюють над розробкою нової концепції, яка б відрізняла країну від інших членів НАТО і дозволяла країні не брати участь у діях НАТО за межами території Альянсу.

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