Угорщина блокує вступ України до ЄС: Кулеба говоритиме із Сіярто

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, заявив, що зустріч Європейської Ради на рівні лідерів країн-членів ЄС 14-15 грудня буде дуже складною. Угорщина блокує всі питання щодо України на саміті Євросоюзу.

Про це голова МЗС України сказав на брифінгу перед початком засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ і зустрічі Східного партнерства в Брюсселі, пише УНІАН.

Дмитро Кулеба повідомив, що проведе сьогодні першу, від початку повномасштабного вторгнення Росії до України, особисту зустріч з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сіярто.

"Цей факт говорить сам за себе. Ми продовжуємо діалог і говоримо з Угорщиною. І як я сказав, Україна змінила своє законодавство стосовно освіти і використання мов національних меншин у той спосіб, як цього хотіла Угорщина. Цей факт має поважатися", - наголосив Кулеба.

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Як зазначив міністр, нині на порядку денному перебуває чотири конкретні питання, пов'язані з Україною: початок переговорів про вступ, створення Українського фонду на 50 млрд євро на період 2024-2027 років, продовження фінансування Європейського фонду миру для закупівлі зброї для України і схвалення 12-го пакету санкцій проти Росії.

"Але найважливіше рішення, звичайно, це відкриття переговорів про вступ. Я не можу уявити і навіть не хочу говорити про руйнівні наслідки, які з'являться, якщо Європейська Рада не зможе ухвалити це рішення не лише стосовно України, але у ширшому сенсі стосовно питання розширення у цілому", - наголосив він.

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Україна до березня 2024 року має запровадити чотири закони і продемонструвати прогрес у боротьбі з корупцією. За словами Кулеби, з цих чотирьох законів Верховна Рада України три вже схвалила, і вони вже підписані президентом Володимиром Зеленським.

Ці закони стосуються Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Національного антикорупційного бюро та освіти і застосування мов національних меншин відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії.

Як запевнив очільник МЗС, четвертий законопроєкт про лобіювання теж схвалять.

Міністр сказав, що якщо Угорщина заблокує початок переговорів про вступ, то це не зупинить процес, розширення відбудеться, а Україна стане членом ЄС. Але цей процес відбуватиметься із затримкою.

"Україна стане членом ЄС. Питання лише полягає у тому: чи хтось буде здатний призупинити це, і такий результат дорого обійдеться, або ми прослідуємо безперешкодно, і ніхто не повинен буде шукати варіанту збереження обличчя", - резюмував Кулеба.

Нагадаємо, в Угорщині прокоментували поправки до законодавства про нацменшини в Україні.

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