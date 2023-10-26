Орбан зробив нову цинічну заяву щодо фіндопомоги ЄС для України

Угорський прем'єр Віктор Орбан заявив про бажання укласти з Україною угоду в контексті блокування його країною 500 мільйонів євро військової допомоги від ЄС.

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його країна готова укласти угоду з Україною.

Про це він заявив після прибуття на засідання Європейської ради у Брюсселі 26 жовтня, повідомляє 24 Канал.

Він заявив про бажання укласти з Києвом угоду, однак її подробиці він поки що не розголошує.

"Ми чекаємо, коли українська делегація приїде до Будапешту. Ми готові укласти угоду, – сказав він.

Позиція Угорщини щодо України

Угорщина вже не раз накладала вето на виділення 500 мільйонів євро для військової допомоги Україні. Все через те, що Україна внесла до списку "спонсорів війни" угорський OTP Bank. Установа продовжує працювати в Росії та так званих "ДНР" т а "ЛНР".

Однак Угорщині така відповідь України не сподобалася і вона вирішила скористатися своїм правом блокування фінансової допомоги Україні. У країні заявили, що їм "буде дуже важко" домовитись із ЄС про нові санкції проти Росії. Також країна пригрозила блокуванням нових траншів із Європейського фонду миру, заявивши, що "доки OTP Bank не буде вилучено зі списку, Угорщина не братиме участі в подальшому фінансуванні ЄС для передачі озброєнь Україні".

Згодом Україна таки пішла Угорщині на поступки і вилучила OTP Bank з переліку установ, що мають співробітництво з Росією. Щоправда і це не змусило Будапешт відкликати своє блокування.

Пізніше з'явилася нова вимога перед Україною — дати юридичні гарантії, що банк більше не включатимуть до списку спонсорів війни.

Читайте також: