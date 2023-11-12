Угорщина готує опитування своїх громадян про членство України в ЄС: у чому проблема

Угорський уряд планує провести консультації з населенням, основним питанням яких буде підтримка членства України в ЄС.

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан дав завдання своєму державному секретарю Тамашу Менцеру оголосити про нові національні консультації, які відбуваються щороку протягом вже 13 років правління партії "Фідес". Судячи з тизеру Менцера , вони будуть повними маніпулятивних запитань про Україну.

Про це пише видання Alfahir.

"Чи вважаєте ви, що Україні місце в Європейському Союзі? Висловіть свою думку під час національних консультацій, які незабаром розпочнуться!" - каже Менцер на відео.

Далі держсекртетар уряду Орбана виголошує текст, який відверто підіграє російським наративам і спонукає громадян відповісти "ні" на основне питання консультацій.

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Менчер натякає, мовляв, "Україна зараз перебуває у стані війни, тому, якщо країну приймуть до Європейського Союзу, війна перенесеться до спільноти, і значна частина коштів ЄС піде в Україну". Він натякає, що членство в ЄС передбачає певні військові зобов'язання, і що Україна може досягнути вступу вже у найближчому майбутньому, тобто у стані війни. Однак правда полягає в тому, що членство в ЄС для країни, захопленої Путіним, не накладає на членів ЄС жодних військових зобов'язань, а всі зобов'язання країни можуть вирішувати добровільно і спільно, тому Віктор Орбан, як завжди, може почати шантажувати шляхом свого права вето.

Ще одне твердження, на якому наголошуватиметься під час консультацій, що Україна нібито отримає кошти, призначені для Угорщини. Однак і це не відповідає дійсності.

Також під час консультацій уряд Орбана готується використати проти України аргумент з утисками прав угорської меншини, пише видання.

"У національних громад в Україні відібрали існуючі права, права угорської національної громади, і ці права не повернуті до цього дня", – каже на відео Менцер.

Позиція Угорщини щодо вступу України до ЄС

Угорщина погрожує блокувати початок переговорів з Україною про вступ до ЄС. Будапешт звинувачує Київ у придушенні прав угорських нацменшин. Зокрема, Угорщина вимагає від України, щоб та виконала угорські вимоги щодо мови освіти. Йдеться про ухвалений мовний закон, який зобов’язує нацменшини отримувати щонайменше 70 відсотків освіти українською мовою.

"Ми відрядили у Будапешт спеціальну делегацію, де представили угорським колегам наше бачення. За результатами зустрічі українська сторона сформувала чітку дорожню карту щодо подальших кроків. Підготовлено і зареєстровано у Верховній Раді законопроєкт. Єврокомісія теж отримала відповідні документи і ознайомилася з ними", - розповіла раніше віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.

За її словами, відтоді Україна на постійному контакті з угорською стороною. Стефанішина сподівається, що "політичні гасла не завадять реальній роботі, яку ми робимо щодня заради представників національних спільнот України".

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