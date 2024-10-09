Угорщина лякає Третьою світовою війною в разі вступу України до НАТО

Петер Сіярто заявив, що "немає жодної можливості для вступу України до НАТО".

Голова МЗС Угорщини Петер Сіярто висловив занепокоєння через можливий вступ України до НАТО. Він заявив, що це може спровокувати Третю світову війну.

Про це Сіярто сказав на пресконференції за підсумками засідання угорсько-сербського спільного економічного комітету, повідомляє видання Index.

У відповідь на запитання журналістів, угорський міністр сказав – якщо Україну приймуть до Альянсу, це може спровокувати Третю світову війну через статтю про колективну оборону.

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"Я думаю, що будь-яка розсудлива людина не захоче створювати таку небезпеку. Тому позиція Угорщини зрозуміла: немає жодної можливості для вступу України до НАТО", – висловився Сіярто.

Він стверджує, що таку ж позицію мають "більшість міністрів закордонних справ країн-членів НАТО на переговорах за зачиненими дверима".

Голова МЗС Угорщини також заявив, що припинення постачань газу з України не вплине на його державу, нагадавши про "надзвичайно сміливе рішення" збудувати газопровід "Турецький потік" із Болгарією, Туреччиною та Сербією.

"Якби ми не були достатньо сміливими, сьогодні у нас були б великі проблеми. Якби ми не побудували газопровід "Турецький потік", Угорщині було б у кращому разі дуже важко, а то й неможливо гарантувати безпеку своїх постачань газу сьогодні", – сказав Сіярто.

Він запевнив, що на сьогодні постачання угорського газу цим трубопроводом значною мірою забезпечено. Так, 2024 року трубопроводом надійшло понад 5,6 млрд. куб. газу.

До слова, напередодні і прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що вступ України до НАТО може призвести до Третьої світової війни. Тож політик сказав, що його держава виступає проти членства України.

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