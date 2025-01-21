Угорщина може "розсердитись і дати відсіч": Орбан знову погрожує Україні

За словами угорського прем'єра, рішення України про зупинку транзиту російського газу загрожує Угорщині, Словаччині та всьому регіону.
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на пресконференції у Братиславі у вівторок, 21 січня, заявив, що Будапешт може вжити заходів у відповідь на рішення Києва припинити транзит російського газу.
Про це пише Index.
Орбан додав, що Київ не тільки перекрив газову трубу, а й відмовляється обговорювати цю проблему, коли через таке рішення під загрозою опинились Угорщина, Словаччина та весь регіон.
“Київ більше не сидить в сідлі настільки надійно, щоб дозволити собі таке. Якщо вони залишаться агресивними й ворожими, вони програють. Врешті-решт ми розсердимося і дамо відсіч. Те, як кияни намагаються контролювати та формувати відносини з країнами Центральної Європи, є неприйнятним”, – заявив прем'єр-міністр Угорщини.
Віктор Орбан наголосив, що членство України в НАТО не стоїть зараз і не буде на порядку денному у майбутньому, оскільки цей крок ніколи не матиме одностайної підтримки.
"Членство України в НАТО означає негайну, пряму та тотальну війну альянсу проти Росії. Угорщина цього не хоче", – пояснив він.
Щодо членства України в Євросоюзі, Орбан вважає, що якби це сталось сьогодні, економіка Угорщини була б знищена.
"Євросоюз не має грошей на поглинання України, а ми не хочемо руйнувати власну країну. Ми не приймемо Україну до Євросоюзу ціною руйнування угорської економіки. Ми знищимо десятки тисяч угорських сільськогосподарських ферм та сотні тисяч сімей" – заявив угорський прем'єр.
Він додав, що вести переговори про членство України в ЄС варто, але це процес, який триватиме десятиліттями.
"Тож якщо Україна хоче собі добра, вона має врегулювати відносини зі Словаччиною, врегулювати відносини з Угорщиною, виявити повагу та поводитись так, як належить кандидату в члени ЄС", – зауважив Віктор Орбан.
Нагадаємо, Орбан зробив заяву про загрозу України для ЄС і закликав скасувати санкції щодо РФ. Політик вважає, що настав час створювати "вільні від санкцій" відносини з Москвою.
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