Угорщина може заблокувати переговори про вступ до ЄС: в Україні вже мають рішення

Угорщина може блокувати переговори про вступ України до Євросоюзу. Проте Україна вже підготувалася до можливих дій Будапешта.

Звіт Єврокомісії, у якому вона рекомендує почати переговори про вступ України до ЄС, повинен бути сигналом для інших членів Союзу. Тож у контексті проблем з Угорщиною Україна продовжує працювати і вже передала детальну дорожню карту того, як можна вирішили суперечки з угорським урядом.

Про це розповіла віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина в ефірі телемарафону.

"Для нас важливим також було те, що написано у звіті. Важливо було, щоб цей звіт був неупереджений. І щоб там не відчувався "угорський слід". Адже (звіт - ред.) має бути об'єктивним. І я хочу звернути увагу, що Європейська комісія підтвердила, що права нацменшин відповідають Копенгагенським критеріям, які виставляються для держав-членів ЄС", - пояснила вона.

Стефанішина наголосила, що українці угорського походження готові підтримати прагнення української влади попри заяви Будапешта.

"Але хочу звернути увагу, що саме угорська нацменшина постійно перебуває в діалозі з урядом. Українці угорського походження зверталися до Європейської комісії, інституцій з підтримкою українських прагнень. Тому ми розділяємо реалістичні ситуації саме в Україні з політичними слоганами. Тому закликаємо угорську сторону дійти згоди і дати зворотний зв'язок по тих пропозиціям, які ми вже надали", - додала Стефанішина.

Позиція Угорщини щодо вступу України до ЄС

Угорщина погрожує блокувати початок переговорів з Україною про вступ до ЄС. Будапешт звинувачує Київ у придушенні прав угорських нацменшин. Зокрема, Угорщина вимагає від України, щоб та виконала угорські вимоги щодо мови освіти. Йдеться про ухвалений мовний закон, який зобов’язує нацменшини отримувати щонайменше 70 відсотків освіти українською мовою.

"Ми відрядили у Будапешт спеціальну делегацію, де представили угорським колегам наше бачення. За результатами зустрічі українська сторона сформувала чітку дорожню карту щодо подальших кроків. Підготовлено і зареєстровано у Верховній Раді законопроєкт. Єврокомісія теж отримала відповідні документи і ознайомилася з ними", - розповіла раніше Стефанішина.

За її словами, відтоді Україна на постійному контакті з угорською стороною. Стефанішина сподівається, що "політичні гасла не завадять реальній роботі, яку ми робимо щодня заради представників національних спільнот України".

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.