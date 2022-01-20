Угорщина назвала умову, за якої вона підтримає вступ України до НАТО

Угорщина назвала умову, за якої вона підтримає вступ України до НАТО

В Угорщині стверджують, що в Україні порушуються права етлічних угорців на освіту рідною мовою, її використання в адміністрації, культурі та релігії.

Угорщина підтримає вступ України до НАТО після того, як у країні буде вирішено питання щодо прав етнічних угорців.

На цьому наголосив очільник МЗС Угорщини Петер Сійярто в інтерв'ю ТАСС.

Сійярто стверджує, що в Україні порушується право угорців на освіту рідною мовою, її використання в адміністрації, культурі та релігії. Крім цього, в Будапешті незадоволені тим, що в Україні особи з подвійним громадянством не можуть обіймати громадські посади.

"Закон, який забороняє особам з подвійним громадянством обіймати громадські посади, є антидемократичним. Ми розуміємо, з якими викликами стикається Україна, її боротьбу за суверенітет та територіальну цілісність, але ми ніколи не приймемо такого підходу до національних меншин", — заявив Сійярто.

Повідомляється, що такі претензії в бік України Угорщина нібито висловлювала вже неодноразово.

"Українцям потрібно провести низку серйозних змін, якщо вони серйозно думають про євроатлантичну інтеграцію", — сказав очільник МЗС Угорщини, пише ТАСС.

Нагадаємо, у грудні президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном з нагоди 30-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між двома державами.

За результатами бесіди Володимир Зеленський та Віктор Орбан обговорили подальші кроки у розбудові двосторонньої співпраці, а також домовилися об'єднати зусилля задля досягнення прогресу у тих питаннях, які зараз перебувають на порядку денному.

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