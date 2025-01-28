Угорщина не наклала вето на подовження санкцій проти РФ: Сійярто пояснив згоду

Угорщина в обмін на згоду продовжити санкції проти Російської Федерації на пів року отримала від ЄС "зобовʼязання" в енергетичній сфері.

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, повідомляє Telex.

За словами Сійярто, "Європейська комісія взяла на себе зобов'язання захищати газо- і нафтопроводи, що ведуть до країн-членів Європейського Союзу".

"Вони чітко дали зрозуміти, що цілісність енергетичної інфраструктури, яка постачає енергоносії до країн-членів ЄС, є питанням безпеки для ЄС в цілому. Європейська Комісія також прагне отримати від України гарантії збереження постачання нафти до ЄС", - наголосив очільник угорського МЗС.

Зауважимо, що ці "зобов'язання" Євросоюзу публічно не озвучувались. Втім, ЗМІ інформують, Будапешт вимагав від ЄС тиснути на Україну для збереження транзиту російської нафти та вести діалог про транзит газу в обмін на свою згоду підтримати продовження економічних санкцій проти РФ.

Нагадаємо, раніше прем'єр Угорщини Віктор Орбан висунув ультиматум Україні через санкції щодо агресорки Росії. Йдеться про продовження транзиту російського газу.

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