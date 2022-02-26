Угорщина підтримала відключення Росії від SWIFT - прем'єр-міністр Польщі

Орбан підтримав жорсткі санкції проти РФ.

Угорщина підтримала відключення Росії від системи SWIFT.

Про це у Тwitter повідомив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

"Сьогодні я знову розмовляв з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. І він ще раз запевнив мене у своїй підтримці далекосяжних санкцій проти Росії. У тому числі блокування систему SWIFT", - написав Моравецький.