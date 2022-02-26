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Угорщина підтримала відключення Росії від SWIFT - прем'єр-міністр Польщі

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Угорщина підтримала відключення Росії від SWIFT - прем'єр-міністр Польщі

Associated Press

Орбан підтримав жорсткі санкції проти РФ.

Угорщина підтримала відключення Росії від системи SWIFT. 

Про це у Тwitter повідомив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. 

"Сьогодні я знову розмовляв з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. І він ще раз запевнив мене у своїй підтримці далекосяжних санкцій проти Росії. У тому числі блокування систему SWIFT", - написав Моравецький. 

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