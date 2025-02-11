Угорський міністр підкреслив, що Угорщина має можливість допомагати християнам Лівану саме тому, що не відправляє зброю до України.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто під час візиту до Бейрута заявив, що Будапешт виділить 400 мільйонів форинтів (приблизно 991 500 євро) на підтримку армії Лівану замість того, щоб надати зброю Україні.

Про це пише угорське видання Telex.

За словами Сіярто, Угорщина сприяє посиленню армії дружньої країни Близького Сходу через Європейський фонд миру. Він додав, що Будапешт і надалі сприятиме зусиллям країни зберегти спокій та стабільність у регіоні.

"Ми надсилаємо ці кошти до Лівану. І ми можемо це робити, тому що не відправляємо зброю до України, тому ми можемо переказувати гроші, які б туди пішли, до інших країн", – заявив очільник угорського МЗС.

Він також привітав нещодавно обраного президента Лівану Джозефа Ауна, який є християнином, з перемогою на виборах.

Видання зазначає, що в Лівані є значна християнська громада, яка перебуває у скрутній економічній ситуації. Угорщина регулярно надає цій громаді допомогу, розмір якої за останні сім років уже сягнув 14 мільйонів євро. Крім того, в лавах Ліванських миротворчих сил служать 16 угорських військових.

Нагадаємо, скандальний прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звинуватив ЄС у нібито руйнуванні Європи. За його словами, Брюссель направляє гроші Євросоюзу до України "на безнадійну війну".

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