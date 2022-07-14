Угорщина підвищила боєготовність своєї армії: деталі

На тлі війни Росії проти України Угорщина підвищила боєготовність своїх Збройних сил. Так, на всій території держави відбуватимуться навчання з використанням зброї і пов'язаних з нею пересуванням військ.

Таку заяву зробив міністр оборони Угорщини Крістоф Салай-Бобровнічкі, який зауважив, що "у східного сусіда йде війна, яка не припиняється".

Про це йдеться у повідомленні угорського оборонного відомства.

"Посилення боєготовності Збройних сил торкнеться і армії, солдати будуть інтенсивніше відпрацьовувати своє "основне ремесло", застосування зброї і пов'язані з нею командні рухи", – розповів Салай-Бобровнічкі.

Він наголосив, що безпека угорського народу – найважливіше питання для уряду і для нього як міністра оборони.

"У східного сусіда йде війна, яка не припиняється, а нелегальні мігранти, організовані контрабандистами, дедалі агресивніше наступають з півдня. Ми повинні випереджати події", – додав очільник Міноборони Угорщини, пояснюючи причину свого наказу про підвищення боєготовності Збройних сил.

Салай-Бобровнічкі також сказав, що Угорщина перебуває на боці миру, і очікує, що війна не дійде до її кордону. Проте влада повинна зробити все можливе, щоб підготуватися до війни.

Нагадаємо, 13 липня угорський уряд ухвалив рішення запровадити надзвичайну ситуацію в країні, пов'язану з енергетикою.

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