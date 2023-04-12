Угорщина похвалила Білорусь за "мирні ініціативи" щодо України, бо хоче "закінчення війни"

Очільник МЗС Білорусі Сергій Алейнік 12 квітня прибув з робочим візитом до Будапешта. Там він зустрівся з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сіярто.

Про це пишуть білоруські пропагандисти.

Алейнік заявив, що Угорщина та режим Лукашенка домовитись співпрацювати у сільськогосподарській, будівельній та туристичній сферах.

Також Сіярто встиг зробити кілька проросійських заяв про "мир в Україні". Він заявив, що боїться того, щоб війна не поширилась на територію Угорщини, а тому просив представника режиму Лукашенка "зробити все можливе, щоб цього не сталося".

"Незважаючи на будь-яку критику і напади, дуже важливо було, щоб ми сьогодні тут, у Будапешті, зустрілися. Угорщина за мир, хоче якомога швидшого миру. Ми хотіли б, щоб війна, яка йде у нас по сусідству, закінчилася", - заявив очільник МЗС Угорщини.

Сіярто похвалив білоруський режим за те, що на початку повномасштабної війни РФ проти України саме у Білорусі відбувались "мирні" переговори.

"І ми, угорці, дуже сподіваємося на те, що ці мирні переговори якнайшвидше відновляться", - заявив він.

Нагадаємо, США можуть найближчим часом анонсувати санкції проти угорських "впливових громадян" після значного погіршення двосторонніх відносин та критики дій угорського премʼєра Віктора Орбана.

Також Петер Сіярто висловив невдоволення через те, що комісія Україна-НАТО відновила свою роботу, та заявив, що це є "порушенням принципів єдності" в Альянс.

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